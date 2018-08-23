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Türkiye yaşlanıyor, palyatif bakım yaygınlaşmalı

Teşhis almış bir hastalık sonucu tedavi sürecinde, tedaviden yeterli yanıt alınamayan durumlarda ve yaşam sonu desteğe ihtiyaç duyan kimselerde devreye girmesi gereken tıbbi bir süreç olan palyatif bakımla ilgili olarak Palyatif Bakım Derneği Başkanı Algoloji Uzmanı, “Palyatif bakım hizmetlerinin tüm dünyada bir ‘insan hakkı’ olarak kabul edildiğini vurguladı

23.08.2018 - 16:57 | Güncelleme:

Destekleyici bakım olarak da ifade edilebilen palyatif bakım genel hatlarıyla; hastanın yaşam kalitesinin artırılması, ağrı ve benzeri yakınmalarının azaltılması ve ilgili durumda hasta yakınına da gerekli desteğin verilmesini kapsıyor.

Yaşamı tehdit eden hastalıklarda hasta ve hasta yakınına gerekli desteğin sağlanması ve ülke genelinde nitelikli palyatif bakım hizmetinin verilebilmesini amaçlayarak kurulan Palyatif Bakım Derneği, 2006 yılında, henüz Türkiye’de bir yapılanma yokken çalışmalara başladı.

Palyatif Bakım Derneği Başkanı Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uyar, “Dernek olarak; palyatif bakım hizmetlerinin bilimsel olarak gelişmesi için konunun uzmanlık olarak ele alınmasını, evde bakım hizmetlerinin eğitim ve personel desteği ile Palyatif Bakım sağlamak üzere yeniden yapılandırılmasını, hastane dışında palyatif bakım desteği sağlayan merkezlerin hayata geçirilmesi hedefliyoruz” dedi. 

Palyatif Bakım Merkezleri’nin Türkiye’de hizmete girmesi ise 2015 yılında başladı. Diğer gelişmiş ülke örneklerinin gerisinde uygulamaya başlayan Türkiye bugün, 81 il kamu hastanelerinde 314 Palyatif Bakım Merkezi, 4001 yatak sayısı ile kısa sürede Avrupa Palyatif Bakım Birliği’nin önerdiği yatak sayısının yaklaşık yüzde 50’sine ulaşmış durumda.

28-29 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası katılımlı 1. Palyatif Bakım Sempozyumu’ nda pratikte kamuoyu tarafından çok bilinmeyen konular detayları ve olgu örnekleri ile ele alınacak.

• Son dönem organ yetmezliğinde Palyatif Bakım

• Nörolojik hastalıklarda ve evde Palyatif Bakım

• Pediatrik Palyatif Bakım

• Kanser hastası ve Palyatif Bakım 

İHTİYAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Palyatif Bakım Derneği Başkanı Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uyar; “Palyatif bakım hizmetlerinin tüm dünyada bir ‘insan hakkı’ olarak kabul edildiğini vurguladı. Prof. Dr Uyar,  “Palyatif Bakım için aralarında doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve manevi destek uzmanının yer aldığı kalabalık bir ekibi ihtiyaç duyuluyor. Hastanın gereksinimine göre yapılan destek planlarının yanı sıra, hastayla birlikte aynı zorlu süreçten geçen hasta yakınlarına da psikososyal destek verilmesi gerekliliği de ön plana çıkıyor” dedi. 

 

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