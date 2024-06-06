Türkiye'ye 1 milyon turist getiren tur operatörü iflas etti

Avrupa'nın en büyük üç büyük tur operatöründen biri olan Almanya- Münih merkezli FTI Group'un iflası, Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz çanağındaki ülkelerde büyük kriz yarattı. Almanya'dan gelen iflas haberi, Antalya'da turizm sektörünü alarma geçirdi. FTI tur operatörü aracılığıyla rezervasyon yapan onlarca otellerde, kriz masası düzeyinde ekipler oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, FTI ile Türkiye'ye gelen 25 bin turistin ülkelerine geri gönderilmesi için çalışma başlattı.

BORÇLARINI ÖDEYEMEZ OLDU

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 yıllık geçmişe sahip, dünya genelinde 124 ülkeye turist götüren ve dünya turizminde ciddi bir hareketlenme yaratan FTI'nin Mısır, Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ağırlıkla Akdeniz ülkelerinde güçlü bir tur operatörü olduğunu söyledi. Yavuz, "Pandemiden önce yaşadıkları ekonomik zorluklar gittikçe daha ağırlaştı. Pandemide devletten 600 milyon euro civarında bir destek aldılar. Geri ödemekte çok zorlandılar. Büyük kısmını ödeyemediler. Tekrar başvurdular. Ama Alman hükümeti, ikinci desteği vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine şirket yönetimi önceki gün sabah iflasını ilan etti" dedi.

REKLAM Türkiye ve Akdeniz ülkeleri başta birçok turizm ülkesinin iflastan etkileyeceğine dikkati çeken Yavuz, "Bugünden itibaren bütün operasyonları durdu. Türkiye'ye yansıması nasıl olur? Özellikle Antalya, bunu çok yakından hisseder. Çünkü Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde Avrupalı turist getiriyordu. Şu anda yaklaşık 900 bin civarında Antalya ve Türkiye tatili almış misafir var. Bu durum da bir belirsizliğe girdi. Bunlar ne olacak? Paraları iade mi edecek? İptal mi edecekler? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama büyük olasılıkla diğer tur operatörleri birtakım alternatifler hazırlayarak, bu yolcuların gelmesini sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama yine de bir kısım kayıp olacaktır" diye konuştu.

'BU İŞLER, ÇOK MAĞDUR YARATIYOR' Alman acente aracılığıyla Türkiye'ye gelmiş 25 bin misafir bulunduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti: "Bu misafirlerin sorunsuz ve problemsiz bir şekilde geri gitmesi gerekiyor. Ama maalesef bu işler, çok mağdur yaratıyor. Bir kere elinde biletiyle havaalanında olup da uçağa binemeyen kişi de mağdur. Haftaya gelmeyi düşünen, iznini almış, bütün planını yapmış, parasını ödemiş olan turist de mağdur. Uçak şirketi de mağdur, otel de mağdur. Şirketin 11 bin çalışanı var, onlar şu anda ne olacağını bilmiyorlar, onlar da mağdur. Bu iflas, çok ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Bunu geçtiğimiz Thomas Cook döneminde yaşadık. Bu tarz firmaların yeri kolay kolay da dolmuyor. O yüzden Akdeniz ülkeleri bu süreçte bir bocalama dönemine girecektir."

'BİRAZ MORALLER BOZULDU' Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, Rusya- Ukrayna, İsrail- Filistin arasındaki savaşlara da dikkati çekerek, hem Rusya pazarında hem Orta Doğu pazarında ciddi kayıplar yaşandığını söyledi. Son olarak Almanya'dan da kötü bir haber aldıklarını ve FTI gibi büyük bir tur operatörünün iflas ettiğini söyleyen Çağlar, "Türkiye için çok önemli bir tur operatörüydü. Orada ciddi kayıplarımız var. Türkiye için yaklaşık 1 milyar euro gibi bir ciro oluşturan yapıdan bahsediyoruz. Dün itibarıyla operasyonlarını durdurdu. Bu bizim için kötü bir durum. Şimdi onun çalışmasını yapıyoruz. Bayram moralimizi düzeltmişti ama dün itibarıyla biraz moraller bozuldu. Şu an onu çözmek için tüm turizmciler harekete geçti. İnşallah kısa sürede çözeriz" dedi.