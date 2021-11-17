AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan 2022 Yılı Fuar Takvimi verilerinden derlenen bilgiye göre, 2022 yılında düzenlenecek 358 fuarın 115'i uluslararası nitelikte olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde önemi iyice artan ve büyümesini sürdüren tarım ve hayvancılık ile gıda sektörleri, en fazla fuar düzenlenecek alanlar olacak. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık sektöründe 39, gıda sektöründe 21 fuar açılacak.

26 ŞEHİRDE TARIM-HAYVANCILIK FUARI DÜZENLENECEK

Tarım ve hayvancılık alanındaki 39 fuar, 26 şehirde düzenlenecek. Bu fuarlar, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat illerinde yapılacak.

İstanbul, 4 fuarla tarım ve hayvancılık alanında en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak il olacak. İstanbul'u 3'er fuarla Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa izleyecek.

Tarım ve hayvancılık fuarları en çok eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek.

Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak fuarların 9'u uluslararası nitelikte olacak.

GIDA FUARLARINDA İSTANBUL ÖNE ÇIKACAK

Gıda fuarları da Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Van'da gerçekleştirilecek. En fazla gıda fuarı düzenlenecek il 8 etkinlikle İstanbul olacak. İstanbul'u 4 fuarla İzmir izleyecek.

Gıda alanında düzenlenecek toplam 21 fuarın 7'si uluslararası nitelikte olacak. Gıda fuarlarının en çok yapılacağı aylar ise şubat ve kasım olarak öne çıktı.