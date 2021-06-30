Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Tarihi operasyonda son dakika gelişmesi: 253 kişi... - Haberler
ABONE OL

Türkiye’nin en büyük narkotik operasyonunda 253 gözaltı

Gaziantep'te, Cumhuriyet tarihinin en fazla gözaltısının yapıldığı 'Vatan Operasyonu' gerçekleştirildi. 311 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 253 kişi gözaltına alındı

Tarihi operasyonda son dakika gelişmesi: 253 kişi... - Haberler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat koordine etti.

Operasyonun detaylarına ilişkin basın açıklaması yapan Vali Davut Gül, ‘Vatan’ adı verilen operasyonun, Türkiye’nin bir seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunun altını çizdi. Vali Gül, “Hem Gaziantep itibariyle, hem de Türkiye itibarıyla, narkotik suçlarda bir seferde yapılan en büyük operasyon. Henüz ele geçiremediğimiz 60’a yakın şüpheli var, onları da inşallah kısa süre içerisinde yakalayacağız” dedi.

Narkotik Suçlara karşı şu ana kadar 23 operasyon yaptıklarını belirten Vali Gül, “Dün, yapılan operasyon bunların hepsinde farklı, yönetim itibarıyla, kapsam itibarıyla farklı. Dünkü operasyon bizzat İçişleri Bakanımızın talimatı ve onun koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının organize ettiği bir operasyon. Yerelde de emniyet müdürlüğümüz, başsavcımız başta olmak üzere, adliyenin de her kademesinde buna verilen bir destek oldu” ifadelerini kullandı.

“5 AYLIK ÇALIŞMA YAPILDI”

Operasyon öncesi 5 aylık bir saha çalışması yapıldığına dikkat çeken Vali Gül, “Bu 5 ayık çalışma neticesinde 311 şüpheliye operasyon yapıldı, bu 311 şüphelinin de 253 kişisi ele geçilirdi. Bu 253 kişinin üzerlerinde 13 tane tabanca, 8 tane pompalı tüfek ve çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçti. Bunların özelliği bizzat sokakta ‘torbacı’ diye tabir ettiğimiz, bunun satıcısı olması, temin etmeleri, eroinden, esrardan, sentetik uyuşturucudan, aklınıza gelebilecek bütün uyuşturucu türleri ele geçti. Bu çalışmalar yine Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun koordinesinde gelecek günlerde, aylarda da artarak devam edecek” sözlerini kaydetti.

“En iyi narkotik polisi anne’ uygulamasının sahada çok büyük bir katkı sağladığını ifade eden Vali Gül, “İsteğimiz şu, Gaziantep’te, yaşayan her vatandaşımızın, çocuğu ile ilgili, kendisiyle ilgili emin olması. Burada 311 kişiye tespit ederken, özellikle emniyet genel müdürlüğümüzün, bakanlığımızın ‘en iyi narkotik polis anne’ uygulaması bize alanda çok büyük bir katkı sağladı” dedi.


"388 EKİP, 2 BİN 124 POLİS GÖREV ALDI"

Vatan operasyonunda 388 ekip ve 2 bin 124 polisin görev aldığını vurgulayan Vali Gül, “388 ekip, 2 bin 124 polis arkadaşımız görev aldı. Ben, Emniyet Müdürü Vekilimize, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürümüze ve hiç şüphesiz onu 5 aydır koordine eden Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanımıza ve Süleyman Soylu bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Vali Gül, operasyonun halen devam ettiğini ve 60 kişinin arandığını kaydetti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı
GÜNDEM YKS sonuçları ne zaman açıklanır?
Atış poligonunda kazara kendini vurdu! - Haberler
GÜNDEM Atış poligonunda kazara kendini vurdu!
Emine Erdoğan: Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur
GÜNDEM Emine Erdoğan'dan Elmalı davasına ilişkin açıklama
Lise kayıtları ne zaman 2021? MEB açıkladı: Lise kayıt tarihleri belli oldu
GÜNDEM Lise kayıtları ne zaman 2021?
İstismar suçundan 43 yıl ceza aldı, İstinaf Mahkemesinden beraat kararı çıktı
GÜNDEM İstismar davasında berat kararı çıktı
3 yıllık süre doluyor! Kritik 15 Temmuz yetkileri uzatılıyor - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kritik 15 Temmuz yetkileri uzatılıyor
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik 92. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Ortaöğretim Başarı Puanı nedir 2021? OBP nasıl hesaplanır? OBP ile hangi liseler öğrenci alıyor?
GÜNDEM Ortaöğretim Başarı Puanı nedir 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM Terör örgütünden kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu