Türkiye’nin girişim yatırımlarında rekor

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KPMG Türkiye ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan ve 2022

yılı 2. çeyrek dönemini kapsayan "Türkiye'nin Girişim Ekosistemi

Yatırımları" raporuna göre küresel çapta ekonomik faaliyetlerde ve

girişim ekosistemi yatırımlarında görülen yavaşlamaya rağmen

yılın 2. çeyreği, Türkiye'nin girişim dünyası için

başarılı bir dönem oldu. Bu çeyrekte 82 işlem ile bir çeyrekte

tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. Bunun temel

nedeni, tohum yatırımlarının işlem adeti olarak bir önceki

çeyreğe kıyasla neredeyse iki katı artış göstererek 61

işleme ulaşması oldu.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan

Kaçmaz yaptığı açıklamada, küresel girişim finansmanı,

2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 26, 2021'in ikinci çeyreğine

göre yüzde 27 düşerek 120 milyar dolarlık bir işlem hacmi

kaydetti. 2022'nin ikinci çeyreğinde dünya çapında toplam 6 bin 729

girişim finanse edilirken bunların 103'ü unicorn girişimler olduğunu belirtti.

"DÜNYADA GÖRDÜĞÜMÜZ YAVAŞLAMA DÖNEMİNE RAĞMEN OLUMLU

GELİŞMELERİN OLMASI UMUT VERİCİ"

212'nin Kurucu Ortağı Ali Karabey 2022 2. çeyrek dönemini şu şekilde değerlendirdi: ''2022 2. çeyreğinde Türkiye'de girişimlerin aldığı yatırımlar 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. KPMG ile iş birliğinde yaptığımız analizde, dünyadaki yavaşlama dönemine rağmen olumlu gelişmelerin olması umut verici.

Türkiye'nin iyi girişimlerinin fonlanmaya devam edeceğine ve önümüzdeki çeyrekte de Türkiye ekosisteminde olumlu gelişmeler olacağına inanıyorum.'' dedi.

En fazla işlem sayısı 10 işlem ile SaaS (hizmet olarak yazılım) sektöründe gerçekleşirken bunu sırasıyla 9 işlem ile fintech ve 7 işlem ile e-ticaret sağlayıcısı sektörleri takip etti.



En büyük işlem hacmi e-ticaret sağlayıcısı sektöründe, toplam işlem hacmi açısından ise e-ticaret sağlayıcısı 45.3 milyon dolar ile en yüksek işlem hacmine sahip olurken bunu 40 milyon dolar ile ulaşım sektörü ve 10 milyon dolar ile SaaS dikeyleri

izledi. İşlem hacmi olarak en büyük on işlem, toplam işlem

hacminin yüzde 76'sını oluşturdu. Son olarak, tohum yatırımları

139 milyon dolarlık işlem hacminin yüzde 38'ini oluşturarak en

yüksek paya sahip olurken satın alma işlemleri yaklaşık yüzde

37'lik bir pay elde etti.

Rapora göre 2022 yılının dikkat çeken girişim yatırımları ise şunlar oldu:



* Kurumsal personel taşımacılığı hizmetleri şirketi Volt Lines,

teknoloji destekli toplu taşıma çözümleri şirketi olan BAE

merkezli Swvl tarafından 40 milyon dolara satın alındı. Bu aynı

zamanda 2022'nin ikinci çeyreğinin en büyük işlemi oldu.

* Param Grup; EBRD, CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo

Capital'den yatırım aldı. Girişimin yatırım sonrası değerlemesi

böylelikle 200 milyon doları aştı. Param şu anda Türkiye'nin en

yüksek değerlemesine sahip fintech girişimlerinden biri, bu da

girişimi gelecekteki potansiyel unicorn adayı yapıyor.

* Rubibrands; JAM Fund, Atempo Growth, D4 Ventures, Esas Ventures,

Alarko Ventures ve farklı ülkelerden bireysel yatırımcılar

tarafından 23 milyon dolarlık tohum aşaması yatırımı aldı.

* Muhafazakâr kadın giyim ürünleri satan bir e-ticaret

sağlayıcısı olarak hizmet veren Modanisa, Re-Pie liderliğinde

Goldman Sachs, EBRD ve İstanbul Portföy'den toplam 20 milyon dolarlık

yatırım aldı. Param gibi Modanisa da gelecekte unicorn olma adayı

yüksek bir girişim olarak göze çarpıyor.

* Teslimat ve lojistik girişimi Paket Taxi, Türkiye'nin en büyük

süpermarket zinciri Migros tarafından 7,1 milyon dolara satın

alındı. Bu işlem aynı zamanda Migros gibi büyük şirketlerin

Türkiye'deki girişimlere yatırım yaparak veya satın alarak iş

modellerini teknolojik yeniliklere nasıl adapte ettiklerini göstermesi

açısından da önem taşıyor.