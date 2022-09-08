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Türkiye’nin girişim yatırımlarında rekor

Bu çeyrekte 82 işlem ile bir çeyrekte tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. Bunun temel nedeni, tohum yatırımlarının işlem adeti olarak bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse iki katı bir artış göstererek 61 işleme ulaşması oldu

Türkiye’nin girişim yatırımlarında rekor
HABERTURK.COM

KPMG Türkiye ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan ve 2022
yılı 2. çeyrek dönemini kapsayan "Türkiye'nin Girişim Ekosistemi
Yatırımları" raporuna göre küresel çapta ekonomik faaliyetlerde ve
girişim ekosistemi yatırımlarında görülen yavaşlamaya rağmen
yılın 2. çeyreği, Türkiye'nin girişim dünyası için
başarılı bir dönem oldu. Bu çeyrekte 82 işlem ile bir çeyrekte
tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. Bunun temel
nedeni, tohum yatırımlarının işlem adeti olarak bir önceki
çeyreğe kıyasla neredeyse iki katı artış göstererek 61
işleme ulaşması oldu.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan
Kaçmaz yaptığı açıklamada, küresel girişim finansmanı,
2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 26, 2021'in ikinci çeyreğine
göre yüzde 27 düşerek 120 milyar dolarlık bir işlem hacmi
kaydetti. 2022'nin ikinci çeyreğinde dünya çapında toplam 6 bin 729
girişim finanse edilirken bunların 103'ü unicorn girişimler olduğunu belirtti.

"DÜNYADA GÖRDÜĞÜMÜZ YAVAŞLAMA DÖNEMİNE RAĞMEN OLUMLU
GELİŞMELERİN OLMASI UMUT VERİCİ"

212'nin Kurucu Ortağı Ali Karabey 2022 2. çeyrek dönemini şu şekilde değerlendirdi: ''2022 2. çeyreğinde Türkiye'de girişimlerin aldığı yatırımlar 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. KPMG ile iş birliğinde yaptığımız analizde, dünyadaki yavaşlama dönemine rağmen olumlu gelişmelerin olması umut verici.
Türkiye'nin iyi girişimlerinin fonlanmaya devam edeceğine ve önümüzdeki çeyrekte de Türkiye ekosisteminde olumlu gelişmeler olacağına inanıyorum.'' dedi.

En fazla işlem sayısı 10 işlem ile SaaS (hizmet olarak yazılım) sektöründe gerçekleşirken bunu sırasıyla 9 işlem ile fintech ve 7 işlem ile e-ticaret sağlayıcısı sektörleri takip etti.

En büyük işlem hacmi e-ticaret sağlayıcısı sektöründe, toplam işlem hacmi açısından ise e-ticaret sağlayıcısı 45.3 milyon dolar ile en yüksek işlem hacmine sahip olurken bunu 40 milyon dolar ile ulaşım sektörü ve 10 milyon dolar ile SaaS dikeyleri
izledi. İşlem hacmi olarak en büyük on işlem, toplam işlem
hacminin yüzde 76'sını oluşturdu. Son olarak, tohum yatırımları
139 milyon dolarlık işlem hacminin yüzde 38'ini oluşturarak en
yüksek paya sahip olurken satın alma işlemleri yaklaşık yüzde
37'lik bir pay elde etti.

Rapora göre 2022 yılının dikkat çeken girişim yatırımları ise şunlar oldu:

* Kurumsal personel taşımacılığı hizmetleri şirketi Volt Lines,
teknoloji destekli toplu taşıma çözümleri şirketi olan BAE
merkezli Swvl tarafından 40 milyon dolara satın alındı. Bu aynı
zamanda 2022'nin ikinci çeyreğinin en büyük işlemi oldu.
* Param Grup; EBRD, CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo
Capital'den yatırım aldı. Girişimin yatırım sonrası değerlemesi
böylelikle 200 milyon doları aştı. Param şu anda Türkiye'nin en
yüksek değerlemesine sahip fintech girişimlerinden biri, bu da
girişimi gelecekteki potansiyel unicorn adayı yapıyor.
* Rubibrands; JAM Fund, Atempo Growth, D4 Ventures, Esas Ventures,
Alarko Ventures ve farklı ülkelerden bireysel yatırımcılar
tarafından 23 milyon dolarlık tohum aşaması yatırımı aldı.
* Muhafazakâr kadın giyim ürünleri satan bir e-ticaret
sağlayıcısı olarak hizmet veren Modanisa, Re-Pie liderliğinde
Goldman Sachs, EBRD ve İstanbul Portföy'den toplam 20 milyon dolarlık
yatırım aldı. Param gibi Modanisa da gelecekte unicorn olma adayı
yüksek bir girişim olarak göze çarpıyor.
* Teslimat ve lojistik girişimi Paket Taxi, Türkiye'nin en büyük
süpermarket zinciri Migros tarafından 7,1 milyon dolara satın
alındı. Bu işlem aynı zamanda Migros gibi büyük şirketlerin
Türkiye'deki girişimlere yatırım yaparak veya satın alarak iş
modellerini teknolojik yeniliklere nasıl adapte ettiklerini göstermesi
açısından da önem taşıyor.

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