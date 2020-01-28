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HaberlerOtomobil

TürkTraktör Ankara fabrikasında iş makinesi üretecek

2013 yılında Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü operasyonuna katarak iş makineleri sektörüne giren TürkTraktör, söz konusu iki markanın kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikasında üretmeye başlıyor. Yeni yatırımın uzun vadeli hedefler doğrultusunda yapıldığını aktaran TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Yerli üretime başlamamız ile birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla yararlanabilecekler" diye konuştu

TürkTraktör
Yiğitcan Yıldız

Koç Holding ve CNH Industrial’ın ortaklığı olan TürkTraktör, 2013 yılında girdiği iş makineleri sektöründe, 2020 itibariyle üretime de başlayacağını duyurdu.

Şirket, Ankara’da bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği yatırımla, Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de üreteceğini açıkladı.

İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları kapsamında düzenlenen lansman toplantısında açıklamalarda bulunan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, iş makineleri alanında yerli üretime başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Özüner, "Bundan 6 yıl önce Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğüne başladık. İş makineleri sektörünün geleceğine duyduğumuz güven ile yerli üretime başlıyoruz” dedi.

Ankara’daki fabrikaya yapılan ek yatırımla kazıcı yükleyicilerin yerli üretim olarak pazara sunulacağını belirten TürkTraktör Genel Müdürü Özüner, Türkiye’de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de AGV (otomatik yönlendirmeli araç) sistemini kullanan ilk şirket de olacaklarını vurguladı. 

'YERLİ ÜRETİM PAZAR PAYINI ARTIRIR'

Lansmanda sorularımızı cevaplayan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yeni yatırımın uzun vadeli hedefler doğrultusunda yapıldığını bildirdi.

Türkiye iş makinaları sektörünün Avrupa'da 7'inci, dünyada ise 11'inci büyük olduğunu kaydeden Özüner, "Önümüzdeki yıllarda pazarın canlı olacağını öngörüyoruz. 2019 sonunda çıkış başladı, yakın bir gelecekte ekonominin lokomotif sektörlerinden birisi bu sektör olacak" dedi.

Aykut Özüner, pazarın 2020 yılında yüzde 20'ye yakın büyüyeceğine işaret ederek, "20 milyon TL civarı bir hat yatırımı yaptık. Yerli üretime başlamamız ile pazar payımızı artıracağız. Ayn zamanda, yerli üretim sayesinde esneklik, ürün ve yedek parçada da maliyet avantajlarımız olacak" diye konuştu.

'130 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'

Etkinlikte konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen de, TürkTraktör'ün iş makineleri alanında katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacağını söyledi. 

Çimen, "Tarım sektörü gerek milli ekonomiden aldığı pay, gerek istihdama sağladığı katkı ile ekonomimiz için stratejik bir öneme sahip. Türkiye traktör pazarı ise, şu anda Avrupa’nın en büyük 3’üncü pazarı konumunda bulunuyor. Türkiye traktör pazarında yüzde 45 oranında paya sahibiz. Türkiye’deki pazar liderliğimizin yanı sıra, Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır iş ortağımız olan CNH Industrial ile birlikte traktörlerimizi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

2013 yılında faaliyet alanını genişletmeye karar verdiklerini bildiren Cenk Çimen, "Önemli bir potansiyeli olduğunu gördüğümüz iş makineleri sektörüne girdik. Kullanım sahaları düşünüldüğünde, iş makineleri sektörü oldukça geniş bir pazara hitap ediyor. Türkiye iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğü olarak Avrupa’da 7’nci, dünyada ise 11’inci sırada yer alıyor. Pazarın yaklaşık yüzde 30’unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile, Ankara fabrikamızda üretmeye başlayacağız" dedi.

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