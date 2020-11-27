Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Medipol Başakşehir'in dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takım haftaya 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ve 13 puanla 6. sırada giriyor.

Hafta arasında Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Turuncu-Lacivertli takım, İngiliz devi Manchester United'a 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaş ve Manchester United karşısında hüsrana uğrayan son şampiyon, Denizli'yi yenerek moral bulmak istiyor.

Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Yukatel Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönen kaleci Mert Günok da TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği bu maçta takımındaki yerini alamayacak.