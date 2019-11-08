2019 TUS tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 1 Eylül tarihinde binlerce doktorun katılımıyla geçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün de tercih sonuçları açıklandı.

TUS TERCİH SONUÇLARI 2019

Tıp fakültesi mezunları doktorlar uzmanlık eğitimi alacakları yerleri ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/SonucSec.aspx adresine tıklayarak TC Kimlik Numaralarını ve öğrenci şifrelerini girerek ulaşabilecekler.

TUS TERCİH SONUÇLARI

TUS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM’nin internet adresinden ayrıca duyurulacak. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılabilecek. Ek yerleştirme, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Ek yerleştirme ücreti ise 20.00 TL olacak.



TUS Ek yerleştirme için takvimin ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.