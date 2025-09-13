Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih tarihleri açıklandı mı?

        TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih tarihleri açıklandı mı?

        2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar gözlerini tercih sürecine çevirdi. Sonuçlarını öğrenen pek çok kişi, TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, TUS tercih tarihleri açıklandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 12:13 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı’nın (STS) sonuçları açıklandı. Şimdi ise adayların gündeminde tercih süreci yer alıyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

        2

        TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2025-TUS 2. dönem tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

        Resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        3

        SINAV SONUÇLARINA ERİŞİM

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi