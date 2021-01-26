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TÜSİAD bakanlarla görüştü

TÜSİAD Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşmelerde bulundu

TÜSİAD bakanlarla görüştü
HABERTURK.COM

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi eş başkanlığında TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti tarafından sırasıyla 20 Ocak 2021 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 21 Ocak 2021 tarihinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 22 Ocak 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çevrimiçi temaslarda bulunuldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda, COVID-19 Sürecinde İstihdamı Korumaya Yönelik Öncelikli Tedbirler; Orta ve Uzun Vadede İşgücü Piyasası Dinamikleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında istişareler gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan ile gerçekleştirilen toplantıda, Küresel Tedarik Zinciri, Dijital Dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Dış Ticaret Politikası ve Gümrükler, Fikri Mülkiyet Hakları, Ticari Sırlar ve Ürün Güvenliği konuları ele alındı. Bakan Varank ile gerçekleştirilen toplantıda ise, TÜSİAD SD2 Programı kapsamında yapılan çalışmalar, Tarım ve Gıda Sektörü, Küresel Tedarik Zinciri, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik, Ar-Ge, Teknoloji Standartları, Fikri Mülkiyet Hakları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Düşük Karbonlu ve Kaynak Verimli Kalkınma konularında istişareler gerçekleştirildi.

TÜSİAD PARKUR kapsamında düzenlenen toplantılarda ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut öneriler sunulurken, reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

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