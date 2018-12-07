TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Toplantısında konuştu.

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele rağmen hak etmediği zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Bilecik "Bugün ABD, bazı Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinde olmak üzere demokrasi tarihsel sınav veriyor. Küreselleşen ekonomi daha zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getiriyor.

4. sanayi devrimi iş yapma şeklinden günlük yaşamımıza kadar yıkıcı siyasi eğilimlere de neden oluyor. Kısaca dünya küçülürken sorunlar maalesef büyüyor.

Bugün su ne kadar bulanık olursa olsun bizim demir atacağımız ana liman Batı'dır " şeklinde konuştu.

TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLMUYOR

Bilecik ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında her ne kadar geçici ateşkes imzalanmış olsa da pek çok ülkeyi etkilemeye devam ettiğini bildirdi.

Bilecik "ticaret savaşları, Atlantik ile Asya rekabetinin de derinleştiğinin göstergesi. Korumacılık önlemleri uluslararası ticaretin daralmasına da yol açtı. Ticaret savaşlarının hiçbir daim kazananı olmuyor" dedi.

Bilecik, TÜSİAD için Türkiye'nin AB üyeliğinin her zaman vazgeçilmez bir hedef olduğunu belirterek "AB üyeliği bölgesel cazibe merkezi olmak için de müthiş olanaktır ve bir kazan - kazan durumudur" diye konuştu.

Başkan, önümüzdeki yıl gerek küresel gerek yerel düzeyde belirsizlik ve risklerin devam edeceğini , ticaret savaşlarının küresel büyümeyi etkileyeceğini bildirdi.

EKONOMİDE İNAT OLMAZ

Bilecik sözlerini şöyle sürdürdü "ABD Merkez Bankası faizleri yavaşlatacak olsa da bırakmayacağını görüyoruz. Türkiye ekonomisinin bugünkü hale gelmesinde küresel güçlerin payı var ama önce iğneyi kendimize batırmalıyız.

Kredi daralması maalesef devam ediyor. Nakit sıkışıklığı her sektörde hissediliyor. Şirketler ve tüketiciler bu kur ve faiz yükü altında eziliyor, KOBİ'lerin sorunları yükseliyor...Kredi daralması bitmeden krizin bitmeyeceğini kabul etmeliyiz.."

Ekonomide inat olmaz, dengeyi siyaset tercihleri sağlamadığında ekonomi kendi dengesini ciddi bedeller ödeterek sağlıyor. Ekonominin kuralları çok net belli. Geçici tedbirlerden ziyade, uzun vadeli, dengeyi gözeten politikaları tercih etmeliyiz. Şu an ekonomi yönetimi olumlu yönde görevlerine devam ediyor. Ekonominin alabora olmamasının yolu yapısal reformlardır"

Dün görmezden geldiklerimiz, bugün en büyük sorunlarımızdır. Ekonomide bir probleme tolerans gösterirseniz, sorun büyür. Ekonomide kriz randevu ile gelmez. Önce belirtilerini gönderir. Biz “Yüzde 8-9 enflasyon kabul edilebilir değil, ihmal edilirse enflasyon çift haneye çıkar” uyarılarını yaptık. Enflasyon, sadece 1 yıl içerisinde %12’den %25’e yükseldi. Kasım sonuçları bir miktar nefes aldırsa da..

KISA SÜRELİ, HAFİF RESESYONLA BU BADİREYİ ATLATIRIZ

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, Tuncay Özilhan ise siyasi olayların her durumda ekonomik krize yol açmadığına dikkat çekti ve Türkiye'nin temel sorununun yıllardır tasarruf açığı olduğunu belirtti.

Küresel piyasalardaki son eğilimlerle beraber kıymetli bir zaman kazandık. Bu zamanı doğru kullanırsak hafif ve kısa süreli bir resesyonla bu badireyi atlatırız. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan

Özilhan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Ekonomik temelleri sağlam, kamu bütçesi ve ödemeler dengesi açık vermeyen, bankacılık sektörü güçlü, denetim ve gözetimin iyi yapıldığı, merkez bankası ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumları özerk, kamu ve özel sektörde borçluluk oranları düşük olan ekonomiler krizlere dayanıklıdır.

- Bu ekonomiler, siyasetteki her türlü çalkantıları, dünya piyasalarındaki daralmaları, hatta kurulan komploları bile ufak tefek hasarlarla atlatırlar; kısa sürede toparlayıp yollarına devam ederler. Ekonominin temelleri çürük olan yerlerde ise, en ufacık bir gelişme bile ciddi krizleri tetikleyebilir.

Türkiye, bazı sorunlara rağmen, 2001 krizinden sonra güçlendirilmiş olan ekonomik temelleri sayesinde, krizde önemli bir direnç gösterebiliyor. Küresel piyasalardaki son eğilimlerle beraber kıymetli bir zaman kazandık. Bu zamanı doğru kullanırsak hafif ve kısa süreli bir resesyonla bu badireyi atlatırız.

- Ancak, bünyeyi kuvvetlendirici önlemleri almazsak, şimdilik bastırmış olduğumuz döviz krizinin yeniden hortlaması ve bu kez çok daha derin bir krize dönüşmesi kaçınılmaz olur. Türkiye’nin geçmişinde bunun örneklerini çok gördük.

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