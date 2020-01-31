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Tuzlucalı kadınlar el emeği yöresel ürünlerini Elazığ'daki depremzedelere gönderdi - IĞDIR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kadınlar kolileri hazırlamasından görüntü- Taşınan yardım kolilerinden görüntü- Kadınlardan Elif Gümüştekin'in röportajı

Tuzlucalı kadınlar el emeği yöresel ürünlerini Elazığ'daki depremzedelere gönderdiIĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir grup ev kadını, el emeği yöresel ürünlerini, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara gönderdi.Tuzluca Belediyesi öncülüğünde kurulan Tuzlucalı Çalışan Kadınlar (TÇK) Projesi kapsamında yöresel ürünler üreterek geçimlerini sağlayan ev kadınları, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.Tuzluca'nın yardımsever kadınları ayrıca, 400 kilogram reçel, 100 kilogram fasulye ve çeşitli gıda malzemeleri ile kendi ördükleri giysileri belediyenin kurduğu yardım çadırına teslim etti.Kadınlardan Elif Gümüştekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da yaşanan depremdeki acıyı kalben hissettiklerini söyledi.Gümüştekin, "Kendi yaptığımız el emeği ürünleri bir faydası olsun diye depremzedelere göndermeye karar verdik. Ev ekonomimize katkı sağlamak amacıyla ürettiğimiz ve satarak gelir elde ettiğimiz ürünlerimizi depremzede kardeşlerimize gönderiyoruz." dedi.