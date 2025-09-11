Habertürk
Habertürk
        TV'de ilk kez! Kalender Pide filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalender Pide ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Kalender Pide filmi konusu ve oyuncuları: Kalender Pide ne zaman çekildi?

        Kalender Pide filmi, 11 Eylül Perşembe günü TV'de ilk kez televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosunu İbrahim Büyükak kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ömer Sinir oturuyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Kalender Pide filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Kalender Pide filmi konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 11.09.2025 - 18:35
        Kalender Pide filmi konusu
        Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'ın başrollerini paylaştığı Kalender Pide filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2025 yılında vizyona giren film, babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in, hayatına hiç beklenmedik şekilde giren kişi ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları konu alıyor. Peki, Kalender Pide filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalender Pide ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        KALENDER PİDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Kalender Pide, tesadüfen birbirlerinin hayatına giren iki adamın başına gelenleri konu ediyor. Babasından kalan restoranı işleten Kalender’in işleri son zamanlarda pek iyi gitmez. Bu sırada Kalender, restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenir. Kalender, hayatına beklenmedik bir şekilde giren Öcü ile birlikte restoranın satışını engellemek için türlü yollar dener.

        KALENDER PİDE OYUNCULARI KİMLER?

        Tolga Çevik – Kalender

        İbrahim Büyükak – Öcü

        Esra Ruşan

        Almila Ada – Filiz

        Mustafa Kırantepe

        Gafur Uzuner

        Ekrem Aral Tuna – Köfte

        KALENDER PİDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Kalender Pide filmi Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi İznik'te çekilmiştir.

