Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 AĞUSTOS: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?

        24 Ağustos 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde içerikler izleyici karşısına çıkacak. Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Ağustos Pazar Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 24 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de ise Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek. İşte, 24 Ağustos Pazar Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Keloğlan Aramızda

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Kezban

        14:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

        16:30 Allah Allah

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Şark Bülbülü

        21:45 Sivri Akıllar

        23:30 Şark Bülbülü

        01:15 Sivri Akıllar

        02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

        04:15 Kezban

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        13:00 Yasak Elma

        16:00 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Kutsal Damacana 4

        22:15 Şevkat Yerimdar

        23:30 Efsane Futbol

        01:30 İlk Buluşma

        02:45 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Çinliler Geliyor

        15:15 Çinliler Geliyor

        16:45 Hep Yek: Düğün

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:40 Titana Saldırı

        01:45 Poyraz Karayel

        03:45 5N1K

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Gençliğim Eyvah

        10:25 Robot Köpek

        12:20 Dizi TV

        13:25 Nadide Hayat

        15:40 Aile Saadeti

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Yedi Numara

        07:15 Hayatımın Neşesi

        09:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        12:45 Savaş Ayrılıklar ve Kavuşmalar Üzerine

        13:40 Yeşil Deniz

        15:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı"

        22:55 3'Te 3

        00:10 Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı"

        02:40 Yeşil Deniz

        03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        06:00 Kapanış

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 İstanbullu Gelin

        10:30 Aramızda Kalsın

        12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

        14:15 Sucu Kamil

        16:15 En Güzel Bölüm

        16:30 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        22:30 Karaoğlan Geliyor

        00:00 Kral Kaybederse

        01:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin Yaz

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        24 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!
        TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu