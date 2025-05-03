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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 3 MAYIS 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 3 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        3 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Show TV'de Güldür Güldür Show programı, ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı dizileri yayınlanacak. Diğer kanallarda ise Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal ile Ceren gibi yerli filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:40
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        Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 3 Mayıs 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ekranlarda olacak. Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı gibi sevilen yapımlar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Şeref Madalyası

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 İnci Taneleri

        01:45 Yargı

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.30 Lingo Türkiye

        06.40 Beni Böyle Sev

        09.00 Yedi Numara

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.30 Teşkilat

        14.45 Bir Zamanlar İstanbul

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        03.55 Yedi Numara

        04.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:00 Sustalı Ceylan

        16:00 Kuruluş Osman

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Bir Gece Masalı

        03:00 Sustalı Ceylan

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Kral Kaybederse

        14:30 Sahipsizler

        16:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

        22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:45 Fatih Savaş ile Sabah Shobetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer İle Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        16:00 Kızıl Goncalar

        17:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Celal İle Ceren

        22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

        00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        02:15 Şahane Hayatım

        04:00 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        09:45 Gazete Magazin

        14:15 Tren Soyguncuları

        16:15 Onları Yükseğe As

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

        3 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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