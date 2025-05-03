Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 3 Mayıs 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ekranlarda olacak. Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı gibi sevilen yapımlar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...