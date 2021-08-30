Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
02.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'(Tekrar)
04.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Vay Halime 'Türk Filmi'
22.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
01.45 Ayla 'Türk Filmi'
04.15 Vay Halime 'Türk Filmi' (Tekrar)
06.30 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 2 'Türk Filmi'
22.30 Eyyvah Eyvah 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)
02.50 Star Market (Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'
00.15 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
03.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 Taksi 5 'Yabancı Film'
02.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi'Yerli Belgesel'
13.00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
14.30 Seneye Bu Zamanlar
16.20 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Tozkoparan İskender: Zafer 'Türk Filmi'
22.30 Seksenler 'Dizi'
01.35 Seneye Bu Zamanlar
03.05 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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