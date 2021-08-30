Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'

02.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'(Tekrar)

04.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Vay Halime 'Türk Filmi'

22.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

01.45 Ayla 'Türk Filmi'

04.15 Vay Halime 'Türk Filmi' (Tekrar)

06.30 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Eyyvah Eyvah 2 'Türk Filmi'

22.30 Eyyvah Eyvah 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)

02.50 Star Market (Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'

00.15 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

03.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kalp Yarası 'Dizi'

00.20 Taksi 5 'Yabancı Film'

02.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi'Yerli Belgesel'

13.00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

14.30 Seneye Bu Zamanlar

16.20 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Tozkoparan İskender: Zafer 'Türk Filmi'

22.30 Seksenler 'Dizi'

01.35 Seneye Bu Zamanlar

03.05 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021