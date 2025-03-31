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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 31 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 31 Mart 2025: Bayramın 2. günü TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Ramazan Bayramı'nın ikinci gününün akşamında televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 2. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Kanalların günlük yayın akışı ile 31 Mart Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Peki, Bugün TV'de neler var? İşte 31 Mart 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:05
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        1

        Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü ekrana gelecek yapımlar 31 Mart 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, Bayramın 2. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Deha

        10:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Arif V 216

        22:45 Sakar Şakir

        00:30 Siyah Kalp

        03:00 Deha

        05:45 Kızılcık Şerbeti

        31 MART 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Bir Gece Masalı

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Zoraki Misafir

        22:30 Karanlık Bölge

        00:50 Zoraki Misafir

        03:15 Karanlık Bölge

        05:30 Hercai

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Yargı

        04:30 Kuzey Güney

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar

        16:45 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Eyvah Eyvah

        22:15 Eyvah Eyvah

        00:30 Kral Kaybederse

        02:30 Sefirin Kızı

        03:30 Kiralık Aşk

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        06:15 Hayallerinin Peşinde

        07:00 Vuslat

        10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Teşkilat

        17:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Lingo Türkiye

        22:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        01:35 Türk Sineması "Bayram Havası"

        03:35 Lingo Türkiye

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Dizi

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim?

        04:00 Gazete Magazin

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        23:15 Hudutsuz Sevda

        01:45 Şahane Hayatım

        03:30 Son Yaz

        06:00 Kefaret

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