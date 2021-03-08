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Bloomberg, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in istifa edeceğini öne sürdü. Sönmez, Eylül 2018’de TVF’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. Sönmez ayrıca Borsa İstanbul ile PTT’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tüpraş’ta Yönetim Kurulu Üyesi.

Öte yandan Borsa İstanbul bu sabah Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa ettiğini, istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

ALBAYRAK'IN YERİNE ARICAN ATANMIŞTI

Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası boş kalan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine 30 Ocak'ta aynı kurumun yönetim kurulu üyesi Erişah Arıcan atanmıştı. Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı.

ŞUBAT'TA LOGOSU YENİLENDİ

1 Şubat'ta Türkiye Varlık Fonu'nun logosu yenilenmişti.

PORTFÖYÜNDE 8 SENTÖRDEN 23 ŞİRKET VAR

2016 yılında kurulan TVF, 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. TVF 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. TVF'nin portföyündeki şirketler Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşan Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Turkcell, Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı. Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, TVF Maden. İstanbul Finans Merkezi projesine de yatırım yapan TVF’nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz bulunuyor.

TVF son olarak Platform AŞ'ye ortak oldu. TVF, Türkiye’nin cari dengesine katkıda bulunacak enerji yatırımlarını önceliklendirme hedefiyle yeni şirketler kurdu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı TVF'nin yönetim kurulundaki diğer isimler ise şöyle:



Prof. Dr. Erişah Arıcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Üyesi



Burak Dağlıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi



Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Üyesi



Zafer Sönmez Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi