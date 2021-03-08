Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

TVF Genel Müdürü Sönmez’in istifa edeceği öne sürüldü

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in istifa edeceği öne sürüldü. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Sönmez, görevinden ayrılacak

TVF Genel Müdürü Sönmez’in istifa edeceği öne sürüldü
HABERTURK.COM

Bloomberg, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in istifa edeceğini öne sürdü. Sönmez, Eylül 2018’de TVF’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. Sönmez ayrıca Borsa İstanbul ile PTT’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tüpraş’ta Yönetim Kurulu Üyesi.

Öte yandan Borsa İstanbul bu sabah Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa ettiğini, istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

ALBAYRAK'IN YERİNE ARICAN ATANMIŞTI

Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası boş kalan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine 30 Ocak'ta aynı kurumun yönetim kurulu üyesi Erişah Arıcan atanmıştı. Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı.

ŞUBAT'TA LOGOSU YENİLENDİ

1 Şubat'ta Türkiye Varlık Fonu'nun logosu yenilenmişti.

PORTFÖYÜNDE 8 SENTÖRDEN 23 ŞİRKET VAR

2016 yılında kurulan TVF, 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. TVF 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. TVF'nin portföyündeki şirketler Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşan Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Turkcell, Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı. Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, TVF Maden. İstanbul Finans Merkezi projesine de yatırım yapan TVF’nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz bulunuyor.

TVF son olarak Platform AŞ'ye ortak oldu. TVF, Türkiye’nin cari dengesine katkıda bulunacak enerji yatırımlarını önceliklendirme hedefiyle yeni şirketler kurdu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı TVF'nin yönetim kurulundaki diğer isimler ise şöyle:

Prof. Dr. Erişah Arıcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Dağlıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Sönmez Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMNakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
İŞ-YAŞAMSKA Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
Bakan Varank'tan otomobil ve elektronik ürün satış rakamları paylaşımı
İŞ-YAŞAMBakan Varank satış rakamlarını açıkladı
Aycı: THY, operasyonel ve finansal sonuçlarıyla tüm rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı
İŞ-YAŞAM'THY, rakiplerinden olumlu ayrıştı'
Son dakika araştırma sonuçları: Salgın en çok kadınları vurdu
İŞ-YAŞAMSalgın en çok kadınları vurdu
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
İŞ-YAŞAM'Kadınları iş başına davet ediyorum'
11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi başladı
İŞ-YAŞAM11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi başladı
2020 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" araştırmasının sonuçları açıklandı
İŞ-YAŞAMKadın istihdamı erkeklerin yarısı bile değil
Son dakika: Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan'dan 8 Mart'a özel yazı
İŞ-YAŞAM'Kadının üreteceği değerlere ihtiyacımız var'
İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi şubatta 51.5 oldu
İŞ-YAŞAMİhracat iklimi endeksinde eşik değer aşıldı