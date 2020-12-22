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Twitter, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek

Sosyal medya devlerinden Twitter, resmi başkanlık hesabı "@Potus"u ABD başkanlığına seçilen Demokrat Partili Joe Biden'a sıfır takipçiyle devredecek.

Twitter, ABD başkanlık hesabı
HABERTURK.COM / AA

Twitter'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Biden'a yönelik bilgilendirmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak.

Biden yönetimi, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak. Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21.7 milyon takipçisi bulunuyor.

"@Potus"un 33.2 milyon takipçisi bulunuyor. Çoğunlukla kişisel Twitter hesabını kullanan Trump'ı ise 88.5 milyon sosyal medya kullanıcısı takip ediyor.

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