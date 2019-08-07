Sosyal ağ Twitter, yeni bir kişisel verilerin gizliliği ihlali ile çalkalanıyor. Buna göre Twitter’ın ayarlarında yaşanan bir sorun nedeniyle, kullanıcıların izni olmadan kişiselleştirilmiş reklamlar için veri toplandı.

Yaşanan bu sorun nedeniyle, kullanıcı Twitter’ın “Ayarlar” seçeneğinden gerekli düzenlemeleri yapmış olsa bile sosyal ağın kullanıcının verilerini reklam ortaklarıyla paylaşabildiği veya izinsiz topladığı bilgilere dayanarak reklamlar gösterebildiği ortaya çıktı.

Twitter’dan yapılan resmi açıklamayla ortaya çıkan ve yakın zamanda keşfedilen bu durumun 5 Ağustos Pazartesi günü çözüldüğü ifade edildi.

Ancak aylık aktif 330 milyonu aşkın kullanıcısı olan platformda, izinsiz olarak kaç kullanıcının verisinin bu şekilde toplanıp, reklam amaçlı kullanıldığının henüz belirlemediği duyuruldu.

'BAŞARISIZ OLDUK!'

Twitter'ın kullanılmış olabileceğini söylediği verilerin, hesap sahiplerinin ülkesi, konumu, etkileşim detayları ve kullandıkları cihazlar hakkındaki bilgileri içerdiği belirtildi.

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Tercihlerinizi uygulamamız konusunda bize güvendiniz ama biz bu konuda başarısız olduk” denildi.

Yaşanan bu sorunla ilgili olarak kullanıcıların Twitter'ın Veri Koruma Ofisi ile iletişime geçebileceği belirtilen açıklamada, “Bu durum yaşandığı için üzgünüz ve bir daha böyle bir hata yapmayacağımızdan emin olmak için adımlar atıyoruz” ifadesine yer verildi.