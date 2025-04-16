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        Haberler Dünya UAEA Başkanı İran'a vardı | Dış Haberler

        UAEA Başkanı Rafael Mariano İran'a gitti

        İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:47 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:48
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        UAEA Başkanı İran'a vardı
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        İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi.

        Grossi'yi havalimanında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi karşıladı.

        İran'da iki gün kalması beklenen UAEA Başkanı Grossi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüşecek.

        İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

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        İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

        Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini açıklamıştı. Daha önce Umman'da olacağı açıklanan müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı duyurulmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti.

        Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini belirtmişti.

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