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Uber Autocab'i satın aldı

Uber, köklü taksi e taşımacılık yazılımı firması İngiliz Autocab'i satın aldı. Firma bu satın almayla yeni pazarlara erişmeyi amaçlıyor

Uber
HABERTURK.COM

Uber İngiliz taksi yazılım firması Autocab'i satın alacağını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu satın alma sayesinde Uber şu anda hizmet vermediği pazarlarda faaliyet gösterme imkanı kazanacak.

Satın alma bedeliyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken Uber Kuzey ve Doğu Avrupa Sorumlusu Jamie Heywood yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Autocab taksi ve araç tutma şirketleriyle 30 yılı aşkın bir süredir başarıyla çalıştı. Uber'in kendilerinin tecrübelerinden öğrenecek çok şeyi var."

İlk yazılımını 1991 yılında satan Autocab'in çözümlerini dünya genelinde 1500 şirket kullanıyor.

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