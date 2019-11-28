Geçtiğimiz günlerde Uber'in Londra'daki lisansının yenilenmeyeceğinin ortaya çıkması, ABD'li girişimin rakiplerini harekete geçirdi.

Öyle ki, online araç çağırma hizmeti veren Uber'in Hintli rakibi Ola, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürücüler ile anlaşmaya başladığını duyurdu. Ola'nın Londra operasyonlarına ise Ocak ayında başlayacağı belirtildi.

Japon teknoloji devi SoftBank'in en son 250 milyon dolarlık yatırım yaptığı Ola, bir süredir İngiltere'nin Liverpool, Birmingham ve Bristol kentlerinde hizmet veriyor.

Ola'nın uluslararası faaliyetlerinin başındaki isim olan Simon Smith'in açıklamasına göre, şirket Uber'in lisansını yenilemeyen Londra Ulaştırma Dairesi (TFL) ile de gerekli izinler için görüşmeler yürütüyor.

GÜVENLİK SEBEBİYLE LİSANS ALAMAYACAK

Uber'in lisansını elinden alan TFL, şirketin lisansının yenilenmemesinin gerekçesi olarak, güvenlik sorunlarını göstermişti.

Açıklamada, yetkisi olmayan sürücülerin Uber'in sistemine kayıt olarak taşımacılık yaptığı ve bu durumun yolcu güvenliğini riske attığı kaydedilmişti.

Londra'da bu şekilde gerçekleşen yolculuk sayısının 14 bini bulduğu da TFL tarafından açıklanmıştı.

Ola ise, TFL'in güvenlik kaygılarının önüne geçmek adına, Londra'da yüz tanıma teknolojisini hizmete sunacağını ve böylece yetkisi olmayan kişilerin tespit edilerek kendi uygulamaları üzerinden yolcu taşıyamayacağını belirtiyor.

Uber'de benzer teknolojiyi Londra'da sunacağını açıklarken, bunun ne zaman olacağı ile ilgili bir bilgiyi ise paylaşmadı.

DİĞERLERİ DE FIRSAT KOLLUYOR

Öte yandan, Londra'da Uber'in yaratacağı boşluğu doldurmak için çalışan tek girişim Ola değil. Alman otomotiv üreticisi Daimler'in arka çıktığı ve bir zamanlar Taxify olarak bilinen Estonya merkezli Bolt da, Londra için kolları sıvamış durumda.

Haziran ayında Londra faaliyetlerine başlayan Bolt'un, Uber'in lisansının yenilenmemesi ile kentteki faaliyet alanını büyütmesi bekleniyor.

Bolt'un platformuna 300 bin Londralı şimdiden kayıt olurken, şirketin kentte 30 bin sürücü ile de anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Ayrıca, benzer hizmetleri sunan Fransa merkezli Kapten ve Rusya merkezli Wheely uygulamaları da yakın zaman önce Londra pazarına giriş yapmıştı. Kapten'in de Londra'da 16 bin sürücüsünün olduğu belirtiliyor.

Uber'in ise Londra'da 45 bin kayıtlı sürücüsü ve 3.5 milyon yolcusu bulunuyor.

Talixo, Xooox, ViaVan gibi girişimler de Uber'den boşalan pazarda, pastadan pay kapmaya çalışan diğer girişimler olarak karşımıza çıkıyor.

Morgan Stanley'in açıkladığı verilerine göre, Uber'e Londra'da en büyük sıkıntı çıkaracak rakibin ise Ola olması öngörülüyor.

Öyle ki, Bolt bugüne kadar 280 milyon dolarlık yatırım alırken, Ola'nın aldığı yatırımların toplamı 3.8 milyar doları buluyor. Rakamlar, Ola'nın pazarlama ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde elinin daha rahat olacağını gösteriyor.

KÜRESEL PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 183 MİLYAR DOLAR

Bugün büyüklüğü 183 milyar dolar olarak tahmin edilen küresel araç paylaşım uygulamaları pazarının, 2025 yılına kadar 318 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Statista'nın verilerine göre, dünya genelinde 996 milyon kişi bu girişimlerden en az birini kullanmış durumda.

Araç paylaşım uygulamaları pazarı Sıra Ülke Pazar Büyüklüğü (milyar $) 1 Çin 53,4 2 ABD 46,6 3 Hindistan 30,3 4 Brezilya 6,1 5 İngiltere 5,9

Pazarın en büyük oyuncuları ise sırasıyla Uber (ABD),Lyft (ABD),DiDi (Çin),Grab (Singapur),Gett (İsrail),Ola (Hindistan),BlaBlaCar (Fransa),Lime (ABD) ve Herts (ABD) olarak açıklanıyor.

Online araç çağırma uygulamaları pazarının en büyük olduğu kentler de NewYork, LosAngeles, Londra, Berlin, Madrid, Dubai ve Toronto olarak sıralanıyor.

TÜRKİYE'DE ERİŞİME KAPANDI

Londra lisansı iptal edilen Uber'in, 65 ülkede 700 kentte hizmeti bulunuyor. Bu ülkeler arasında yakın bir zamana kadar Türkiye de yer alıyordu.

Yakın bir zaman önce ise, ABD'li girişimin Türkiye faaliyetleri, haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle durduruldu.

Gelinen noktada, Uber'in lisansının yenilenmediği Londra'da diğer araç paylaşım girişimleri harekete geçerken, İstanbul için böyle bir durumun şimdilik söz konusu olmadığını görüyoruz.

Halbuki, 2014-2019 yılları arasında Türkiye'de de hizmet veren şirketin, büyük çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de toplam 12 bin sürücü ortağı bulunuyordu.

Fakat, Londra'daki gelişmelerin aksine, Uber'in Türkiye'de yarattığı boşluğu henüz küresel rakiplerinden biri ya da yerli bir girişim doldurmuş değil.