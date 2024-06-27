Ücrete yüzde 10 vergi talebi

Çalışanların ücretlerinden kesilen vergi uzun süredir işçi, işveren ve memur sendikalarının gündeminde yer alıyor. TÜRK - İŞ, HAK - İŞ, DİSK ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) birlikte veya ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla çalışanların ücretleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması için çaba harcıyorlar.

Son olarak HAK – İŞ ve MEMUR SEN konuyla ilgili rapor hazırladı. HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar başlıklı raporun tanıtımı dolayısıyla dün düzenlenen toplantıda konuştu. Makro ekonomik göstergelerin olumlu olduğunu ama emekliler ve ücret geliriyle yaşayan toplumun geniş kesimlerinde yüksek enflasyon dolayısıyla memnuniyetsizlik bulunduğunu belirtti. Sorunun sebebinin makro rakamlarda değil bu rakamların oluşturduğu imkanların dağıtılmasında, refahın adil paylaştırılmamasında olduğunu kaydeden Arslan, milli gelirdeki artışın çalışanlara ve toplumun bütün kesimlerine yansımadığını dile getirdi. Türkiye’nin gelir dağılımı adaletsizliği bakımından en kötü ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Arslan, milli gelirdeki büyümenin, üretimin, istihdamın, ihracatın arttığını ama kaynakların adil dağıtılmadığını belirtti.

REKLAM Türkiye’nin sadece vergi sistemini düzelterek adil gelir dağılımını sağlayamayacağını, verginin adil toplanması kadar adil dağıtılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Arslan, 15 milyon emeklinin sendikalar ve dernekler vasıtasıyla hükümetle ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile pazarlık masasına oturması gerektiğini söyledi. “BİR İŞKOLUNDA İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞME O İŞKOLUNDAKİ TÜM İŞÇİLERE UYGULANMALI” Türkiye’de yaklaşık 15 milyon sigortalı işçi bulunmasına karşın sadece 2 milyon kişinin toplu iş sözleşmesinden yararlandığını belirten Arslan, toplu iş sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun refahın adil dağılımı için gerekli olduğunu dile getirdi.

Arslan, Fransa’dan örnek verdi. Bir işkolunda sendika oranı yüzde 15-20 olsa bile imzalanan toplu iş sözleşmesinin o işkolundaki tüm işçilere uygulandığını, bu sayede Fransa’da toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi oranının yüzde 90’a ulaştığına dikkat çekti. Arslan, teşmil olarak adlandırılan bu uygulamanın emekçilerin milli gelirden aldığı payın artmasını sağlayacağını belirtti. REKLAM “İLK VERGİ DİLİMİ YÜZDE 10’A İNDİRİLSİN” HAK – İŞ’in akademisyenlere hazırlattığı raporda ise 2023 yılında toplanan vergilerin yüzde 64’ünün dolaylı vergilerden, yüzde 36’sının ise doğrudan vergilerden oluştuğu vurgulandı.

Halen tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücreti aşan kazançların ise 110.000 TL’ye kadar olan kısmı yüzde 15, 110.000 – 230.000 TL arasındaki kısmı yüzde 20, 230.000 – 870.000 TL arasındaki kısmı yüzde 27, 870.000 – 3.000.000 TL arasındaki kısmı yüzde 35, 3 milyon liradan fazla kısmı ise yüzde 40 oranında vergiye tabi tutuluyor. Brüt ücreti asgari ücretin iki katı (40.000 TL) olan bir işçi bile ağustos ayından itibaren yüzde 27 oranındaki gelir vergisi dilimine giriyor. HAK-İŞ’in raporunda, ücretle çalışanlar için ilk vergi dilimi tarifesinin yıllık brüt asgari ücret tutarına yükseltilmesi ve vergi oranının da yüzde 10’a indirilmesi önerildi. Ayrıca vergi dilimlerinin genişliği artırılarak daha düşük oranda vergi alınması gerektiği belirtildi.