Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı

        Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı

        Diyanet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

        Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.

        REKLAM

        Diyanet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile MEB'e bağlı ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, resmi görevi bulunmayanlara haftada verilen ek ders görevi saati 39'dan 36'ya düşürüldü.

        Yine resmi görevi bulunmayıp ders görevi verilenlere, fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için, hizmetlere destek görevi karşılığında 1 saatlik ek ders ücreti daha ödenecek.

        Bu esaslar, 1 Kasım 2023'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet tarafından düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 7'nci maddesinin 7'nci fırkasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" olarak değiştirildi.

        Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89'uncu maddesi gereğince karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro