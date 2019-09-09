Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, 2019 - 2020 eğitim döneminin başlaması ile birlikte başvurularını yapan adaylar tarafından soruluyor. Adaylar ücretli öğretmenlik başvurularını 26 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yaptı. Ücretli öğretmenlik ile ilgili detaylar haberimizde.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir bilgi yok ancak. Olumlu başvuru sonucunda ücretli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ulaşılıp göreve başlayacağı tebliğ edecek ve eğer öğretmen adayı kabul ederse kurumuna gelip gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra SSK girişleri yapılıp göreve başlamış olacak. Konu ile ilgili güncel gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşı girdikleri ders saatine göre hesaplanır. Sabit maaş yoktur. Bir ücretli öğretmen bir haftada 30 ders saatine, ayda ortalama 120 ders saati derse girmektedir.Diğer bir husus ise ücretli öğretmenler tatillerde ek ders ücreti alamamaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilinde maaş alamazlar.

Normal bir ayda ücretli öğretmenin toplam girdiği ders saati sayısını aylık olarak kabul edersek alacağı maaş:

- 1880 TL maaş alacaktır. (16 TL Ders saati ücretidir fakat belli bir ders saati sonrası AGİ(Asgari Geçim İndirimi Hesaba katıldığı için ders saati ücreti artmaktadır.)

- Yatırılacak sigorta pirim gün sayısı: 16 Gündür. Ücretli öğretmenlikte sigorta 30 gün olarak yatırılmamaktadır. 120 saat/ 8'e bölünmektedir. (Toplam ders saati günlük çalışma saatine bölünmektedir).

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Ücretli öğretmenlik ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında kadrolu olarak atanmadan o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür.

- Ücretli öğretmenler kadrolu değildir.

- İşe alımlar eskiden senelik iken artık dönemlik olarak yapılabiliyor. (Mesela 2019-2020 1.Dönem, 2019-2020 II. Dönem gibi). Bunun için turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet başvurusu esnasında "İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum." işaretlenmelidir.

- İşe alımları (başvurular) önce e-devletten yapılır. Ücretli öğretmenliğe uygun görünenler alanına uygun branşlara yönlendirilir.

- Ücretleri kadrolu öğretmenlerden düşüktür, özlük hakları geniş değildir.