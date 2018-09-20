Sağlık Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan ücretsiz check-up uygulaması başladı. Vatandaş aile hekimliğine adeta akın etti. Bu hizmetten 10 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; uygulamadan yararlanmak isteyenler merkezi hekim sistemi üzerinden randevu alarak, hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabilir. Bu kapsamda 18 yaş üzeri yetişkinlere sigara kullanımı sorgulama, ağırlık, boy ve bel çevresi, kan basıncı ölçümü, kan şekeri, kolesterol ve yağ düzeyleri, kalp grafisi, idrar tahlilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleriyle kanser tarama hizmetleri verilecek.

Ücretsiz check up'ın devlete maliyeti 700 milyon TL.

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