Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiİnternetÜcretsiz internet ağlarına bağlanırken nelere dikkat edilmeli?
ABONE OL

Ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmak çekici gelse de kişisel bilgileriniz gözetleniyor olabilir 

Ortak kullanıma açık Wi-Fi ağları, havaalanları, oteller veya istasyonlar gibi, ziyaret edilen pek çok yerde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak güvenlik uzmanları akıllı telefon veya dizüstü bilgisayarlar üzerinden bu kablosuz ağlara bağlanmadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda kullanıcıları uyarıyor. İşte ortak ve ücretsiz Wi-Fi ağlarını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

ücretsiz internet
HABERTURK.COM

Seyahat ederken veya tatildeyken, internet kullanıcılarına etraflarında karşılarına çıkan ortak kullanıma açık, parolasız Wi-Fi ağlarına bağlanmak genelde çekici geliyor. Bu kablosuz ağlar ve özellikle de ücretsiz olanları, pek çok anlamda kullanışlı olabiliyor. Yurtdışına çıkış konusunda kısıtlamaların da yavaş yavaş kaldırılmaya başlamasıyla, seyahat için yabancı şehirleri tercih edecek kullanıcılar yalnızca gittikleri kafelerde değil toplu taşımada dahi ortak Wi-Fi ağlarına denk geliyor.

Ancak ister yeni çektiğiniz fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşmak için isterse bir banka hesabından diğer hesabınıza para transfer etmek için olsun, bu ortak ağlardaki tehlikelerin farkında olmak kritik önem taşıyor.

Uzmanların tespitlerine göre ortak kullanıma açık Wi-Fi ağlarında çok sayıda tehdit kaynağı sırada bekliyor. Hem güvenliği hem de gizliliği tehdit eden risklere açık olan bu ağlar, kullanıcıların değerli ve hassas verilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte ağlar da olabiliyor. Herkese açık Wi-Fi aracılığıyla gönderilen veriler, kolayca ele geçirilebiliyor.

Bu nedenle, mobil cihaz ve dizüstü bilgisayarı ile bu ağlara bağlanmayı tercih eden kullanıcıların çoğu, kişisel bilgilerini, dijital kimliklerini ve hatta maddi güvenliklerini tehlikeye atıyor.

Hemen hemen her açık Wi-Fi noktası, üçüncü kişilere satmak üzere kullanıcılar hakkında veri toplayan ve gizlilik açısından tehdit oluşturan bir bağlantı türü olduğu için birçok açık Wi-Fi ağı kullanıcıyı gözetliyor. Hatta çoğu bunu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması’nda dahi açıkça belirtiyor.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin güvenlik uzmanları, bu ağlara ‘hiç bağlanmamanın’ çözüm olmadığını vurgularken, herkesin kullanımına açık Wi-Fi ağlarını güvenle kullanmanın da yolları olduğuna dikkat çekiyor.

BU İPUÇLARINI DİKKATE ALIN!

- Tüm Wi-Fi bağlantılarına şüpheyle yaklaşın. Gördüğünüz herhangi bir Wi-Fi bağlantısının güvenilir bir kaynak tarafından oluşturulduğunu varsaymayın. Çünkü karşınıza çıkan o bağlantı, dikkatsiz kullanıcıların gizli ve kişisel bilgilerini ele geçirmek üzere tuzak olarak kurulmuş bir sahte Wi-Fi ağı da olabilir.

- Güvenilir bir kablosuz ağ bağlantısı olduğunu doğrulamaya çalışın. Siber saldırganlar tarafından oluşturulmuş bir Wi-Fi alan adı, otel, kafe veya iyi bilinen başka bir mekanın ismini kullanarak gizlenmeye çalışıyor olabilir. Parolayla korunan Wi-Fi ağları daha çok tercih edilmelidir.

- VPN kullanın. VPN kullandığınız takdirde, herkesin kullanımına açık bir Wi-Fi ağına bağlı olsanız dahi, bu ağdan geçecek olan tüm verinizi şifreleyen ve güven altına alan gizli bir geçit kullanmış olursunuz.

- Ortak Wi-Fi ağlarına bağlıyken, belli başlı web sitelerini ziyaret etmeyin. İnternet bankacılığı veya kredi kartı bilgilerinizi tutan alışveriş siteleri gibi; siber suçluların eline geçme ihtimali olan verilerinizi kullanarak giriş yapmanız gereken web sitelerini ziyaret etmemeye özen gösterin.

- Siber saldırılara karşı kötü amaçlı yazılımları önleyen ve tüm cihazlarınızı koruma altına alan bir antivirüs çözümü kullanın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yerli chatbot şirketi dünyaya yapay zeka satıyor
TEKNOLOJİYerli yapay zekâ EBA ile rekor kırdı
Milli 5G altyapısıyla ilk arama
TEKNOLOJİMilli 5G altyapısıyla ilk arama
Parayı, cüzdanı, kartı susuz yıkayan çamaşır makinesi
TEKNOLOJİParayı, cüzdanı, kartı susuz yıkayan makine
Sanayide artık bu meslekler aranıyor!
TEKNOLOJİSanayide artık bu meslekler aranıyor!
Fransa Huawei'nin 5G lisanslarını yenilemeyecek
TEKNOLOJİFransa'dan Huawei'ye kısıtlama
Hackerlar Twitter'da 36 hesabın özel mesajlarına eriştiler
TEKNOLOJİ36 hesaba eriştiler!
Bu truva atı Mac’leri hedef alıyor
TEKNOLOJİMac kullanıcılarına kritik uyarı
Son dakika: TİkTok kullanıcıları dikkat! TİkTok satılıyor...
TEKNOLOJİTİkTok'u satın alma planı
Son dakika: Sosyal medya yasasında "batılı "ince strateji
TEKNOLOJİSosyal medya düzenlemesinde "batılı "ince strateji
Koronavirüs sonrası perakende sektörü nasıl olacak?
TEKNOLOJİ3 yıllık yeni normale hazırlanın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X