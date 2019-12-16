HABERTÜRK, EPDK’nın “ucuz gaz” olarak çalışmalarını duyurduğu, bir süre önce yapılan kurul toplantısında karara dönüştürdüğü bu uygulamanın ayrıntılarını sektörle konuştu. Sektör kaynakları, kararla ilgili şunları söyledi:
- EPDK, 2020 yılı için spot boru gazı ithalatına günlük 2 milyon 931 bin metreküp kapasite ayırdı. Diğer bir deyişle mevcut boru hattı kullanılarak, bu kadar gazın getirilmesinin önü açıldı.
- Yılın ilk çeyreği için bu kapasitenin günlük 2 milyon 52 bin metreküpü tahsis edildi.
- Ocak ayı için tahsis edilen ilave miktar da günlük 879 bin metreküp.
- Bu miktarın üzerinde kapasite talebi gelmesi halinde istekliler arasında bir yarışma yapılacak. Kapasiteyi kullanmak üzere en yüksek teklifi verenler yarışmayı kazanacak ve gazı getirmek üzere girişimde bulunabilecek.
- Yarışma, yılın ilk yarısı için 20 Aralık’ta, EPDK’da saat 11:00 ile 11:15 arasında gerçekleştirilecek. Ocak ayı için aynı tarihte saat 14:30 – 15:00 arasında yapılacak. Talep toplama 30 dakika, yarışmalar 15 dakika içinde tamamlanacak.
- Sektör temsilcileri, Rusya Mavi Akım, Azerbaycan ve İran giriş noktaları için çağrıda bulunulmadığına işaret ederek, “BOTAŞ’ın, bu noktalar için ‘uygun’ görüş vermediği sonucunu çıkartıyoruz. Şimdilik, Malkoçlar üzerinden gaz getirilebilecek” dedi.
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