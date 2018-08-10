Udinese - Benevento rakamlar

Udinese ve Benevento, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İtalya Kupa 3.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Udinese, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Benevento, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 449 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Udinese kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Benevento sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.
Udinese son haftadaki Juventus müsabasında 2-0 yenildi.
Benevento, Fiorentina karşılaşmaında 1-0 yenildi.
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