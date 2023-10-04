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Cem Yılmaz, yapay zekâya karşı... Bir çok ünlü, yapay zekâ teknolojisiyle lise yıllarına dönerken Yılmaz, organik bir fotoğafıyla yapay zekâya meydan okudu.

Cem Yılmaz, yapay zekâyı sadece, 'Do Not Disturb' adlı yeni filminin görsel hikâye taslaklarınının çiziminde kullandırdı.

Yapay zekâyla lise yıllarına dönen ünlüler ise şunlar;