Ünlüler, 1990'lar 'Yapay Zekâ Yıllığı' akımına kapıldı
Yapay zekâ teknolojilerindeki büyük gelişmeler, bu üslup teknolojileri içeren toplumsal medya akımlarının da önemli artış göstermesine neden oldu. Sosyal medya platformlarını tesiri altına alan 'Yapay Zekâ Yıllığı' (Al yearbook) akımı da bunlardan biri. Ünlü isimlerden bazıları yapay zekâ kullanarak sanki 1990'larda ABD liselerinden mezun olmuş gibi fotoğraf yapan akıma katılırken, Cem Yılmaz ise meslektaşlarının aksine organik bir fotoğrafıyla akıma meydan okudu
Cem Yılmaz, yapay zekâya karşı... Bir çok ünlü, yapay zekâ teknolojisiyle lise yıllarına dönerken Yılmaz, organik bir fotoğafıyla yapay zekâya meydan okudu.
Cem Yılmaz, yapay zekâyı sadece, 'Do Not Disturb' adlı yeni filminin görsel hikâye taslaklarınının çiziminde kullandırdı.
Yapay zekâyla lise yıllarına dönen ünlüler ise şunlar;
Pelin Akil
Çağla Şıkel
Biran Damla Yılmaz
Nilperi Şahinkaya
Şükran Ovalı
Bora Akkaş
Büşra Pekin
Berfu Yenenler
Damla Sönmez
Özlem Yıldız
Yağmur Tanrıvesin