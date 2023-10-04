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        Haberler Magazin Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 devirdi. Ünlüler büyük zaferin ardından mutluluklarını dile getirdi. Bazı ünlü isimler ise Galatasaray'a tribünden destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:52
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        1

        ATA DEMİRER

        2

        PELİN ÖZTEKİN

        Mağlup olduğum deplasman yok! İyi ki Galatasaraylıyım... Sırada önce Antalya sonra Münih.

        3

        ŞAHAN GÖKBAKAR

        Manchestermışşşş..... Geeeeeeç Biz GALATASARAYız!

        4

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        5

        WANDA NARA

        6

        FERMAN AKGÜL

        7

        BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

        8

        CEM DAVRAN


        9

        CEYHUN YILMAZ

        #galatasaray
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