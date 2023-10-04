Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 devirdi. Ünlüler büyük zaferin ardından mutluluklarını dile getirdi. Bazı ünlü isimler ise Galatasaray'a tribünden destek verdi
Giriş: 04.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:52
1
ATA DEMİRER
2
PELİN ÖZTEKİN
Mağlup olduğum deplasman yok! İyi ki Galatasaraylıyım... Sırada önce Antalya sonra Münih.
3
ŞAHAN GÖKBAKAR
Manchestermışşşş..... Geeeeeeç Biz GALATASARAYız!
4
İBRAHİM BÜYÜKAK
5
WANDA NARA
6
FERMAN AKGÜL