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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in krizden çıkış formülü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in krizden çıkış formülü

        Konyaspor'u yenerek Süper Lig'de yara saran Beşiktaş'ta gözler gelecek iki maç ve milli araya çevrildi. Şenol Güneş ve ekibinin en önemli hedefi yaklaşık 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray deplasmanına tam hazır çıkmak

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 04.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:19
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        Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak üzerindeki kara bulutları biraz olsun dağıttı.

        Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında üst üste alınan ağır yenilgilerin ardından Konya'da nefes alan siyah-beyazlılar, gözünü Konferans Ligi'ndeki Lugano ve Süper Lig'deki İstanbulspor maçlarına çevirdi.

        İki maçı da kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen siyah-beyazlılar, sonrasında ise milli araya girecek ve 21 Ekim'de oynanacak Galatasaray derbisini beklemeye başlayacak.

        Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 8, ikinci sıradaki Galatasaray'ın ise 6 puan gerisinde olan Kartal için şampiyonluk yarışı açısından bu derbinin önemi oldukça kritik.

        Teknik direktör Şenol Güneş 2 haftalık milli arada takımın tüm eksiklerini giderip Seyrantepe'den en iyi sonuçla dönmeyi ve camiayı yeniden havaya sokmayı hedefliyor.

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