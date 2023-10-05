Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası bu gece oynanan karşılaşmalarla sona erdi. E, F, G ve H Gruplarında maçlar oynandı. İşte gecenin karşılaşmaları ve sonuçları
E Grubu mücadelesinde İspanyol takımı Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3-2 yendi.
Atletico Madrid'in golleri 12 ve 47. dakikalarda Morata ve 45+4 dakikada Griezmann'dan gelirken Feyenoord'un gollerini ise 7. dakikada Hermosa (Kendi kalesine) ve 34. dakikada Hancko kaydetti.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Celtic ile Lazio, İskoçya'da karşı karşıya geldi. Celtic, Kyogo Furuhashi'nin golüyle 1-0 öne geçerken Lazio Matias Vecino ile yanıt verdi. Uzatma dakikalarında Pedro, İtalyan ekibine 3 puanı getirdi.
H Grubu'nda oynanan maçta ise Belçika takımı Royal Antwerp, konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.
Shakhtar Donetsk'in golleri 48 ve 76. dakikalarda Sikan ve 71. dakikada Rakitskyy'den gelirken, Royal Antwerp'in gollerini ise 3. dakikada Muja ve 33. dakikada Balikwisha kaydetti.
F Grubu'ndaki mücadelede Newcastle United, grubun favorisi PSG'yi ağırladı. PSG baştan sonra topa sahip olsa da gülen taraf İngiliz ekibi oldu.
Newcastle United 17'de Almiron, 39'da Burn, 50'de Longstaff, 90'da ise Schar ile 4 gol bulurken Fransa temsilcisinin tek golü 56'da Lucas Hernandez'den geldi. Newcastle United bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken PSG ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Grubun diğer karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Milan karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadelenin ardından Alman ekibi puanla tanışırken Milan ise haftayı 2 puanla noktaladı.
G Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk etti. Kızılyıldız, eski Adana Demirsporlu Cherif Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Young Boys 48'de Ugrinic, 61'de Itten'in golleriyle öne geçerken maçın sonucunu 88'de sahne alan Bukari söyledi: 2-2. Bu beraberliğin ardından iki ekip de puanla tanıştı.
Gruptaki diğer mücadelede ise lider Manchester City, ilk maçını kazanan RB Leipzig'e konuk oldu. İngiliz ekibi 25'te Foden ile 1-0 öne geçerken Openda 48'de yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.
Manchester City 84'te Alvarez ve 90'da Doku ile iki gol daha buldu ve maçı da 3-1 kazandı. İngiliz ekibi bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti, Leipzig ise 3 puanda kaldı.