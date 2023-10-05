Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İkinci yarıya hızlı başlayan Young Boys 48'de Ugrinic, 61'de Itten'in golleriyle öne geçerken maçın sonucunu 88'de sahne alan Bukari söyledi: 2-2. Bu beraberliğin ardından iki ekip de puanla tanıştı.

Gruptaki diğer mücadelede ise lider Manchester City, ilk maçını kazanan RB Leipzig'e konuk oldu. İngiliz ekibi 25'te Foden ile 1-0 öne geçerken Openda 48'de yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.

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Manchester City 84'te Alvarez ve 90'da Doku ile iki gol daha buldu ve maçı da 3-1 kazandı. İngiliz ekibi bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti, Leipzig ise 3 puanda kaldı.