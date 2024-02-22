UEFA ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinin ardından gözler ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'ye çevrildi. Sporseverler kura çekimi öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini araştırıyor. Peki, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi kura çekimleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Dün gece oynanan Konferans Ligi play- off turu son 16 maçlarının sonuçlanmasının ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netlik kazandı. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun Kura çekimi 23 Şubat Cuma (bugün) yapılacak.
Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat 15.00'de EXXEN'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Dün gece UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları oynandı. Maçların bitiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;
Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz