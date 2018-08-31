UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak. Son olarak dün oyanan Uefa Avrupa Ligi maçlarının ardından gözler kuraya çevrildi ve bekleyiş sürüyor. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un bulunduğu müsabakanın kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel rakipler...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün
Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek. Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3.
ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor,
gruplara doğrudan katılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri ortaya çıktı. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2, Akhisarspor ise kuraya 4. torbadan giriyor.
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 1. torba
Sevilla
Arsenal
Chelsea
Zenit
Leverkusen
Dinamo Kiev
BEŞİKTAŞ
Salzburg
Olympiakos
Villarreal
Anderlecht
Lazio
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2. torba
Sporting Lizbon
Ludogorets
Kopenhag
Marsilya
Celtic
PAOK
Milan
Genk
FENERBAHÇE
Krasnodar
Astana
Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 3. torba
Real Betis
Qarabağ
BATE Borisov
Dinamo Zagreb
Leipzig
E. Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4. torba
Apollon
Rosenborg
Vorskla Poltava
Slavia Prag
AKHİSARSPOR
Jablonec
AEK
Videoton
Glasgow
Dudelange
Spartak Trnava
Sarpsborg
Malmö
S. Moskova
S. Liege
Zürih
Bordeaux
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