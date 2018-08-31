UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak. Son olarak dün oyanan Uefa Avrupa Ligi maçlarının ardından gözler kuraya çevrildi ve bekleyiş sürüyor. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un bulunduğu müsabakanın kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel rakipler...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün

Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek. Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3.

ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor,

gruplara doğrudan katılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri ortaya çıktı. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2, Akhisarspor ise kuraya 4. torbadan giriyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 1. torba

Sevilla

Arsenal

Chelsea

Zenit

Leverkusen

Dinamo Kiev

BEŞİKTAŞ

Salzburg

Olympiakos

Villarreal

Anderlecht

Lazio

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 2. torba

Sporting Lizbon

Ludogorets

Kopenhag

Marsilya

Celtic

PAOK

Milan

Genk

FENERBAHÇE

Krasnodar

Astana

Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 3. torba

Real Betis

Qarabağ

BATE Borisov

Dinamo Zagreb

Leipzig

E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 4. torba

Apollon

Rosenborg

Vorskla Poltava

Slavia Prag

AKHİSARSPOR

Jablonec

AEK

Videoton

Glasgow

Dudelange

Spartak Trnava

Sarpsborg

Malmö

S. Moskova

S. Liege

Zürih

Bordeaux

Rennes

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