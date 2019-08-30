UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.
Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise Yunanistan temsilcisi AEK'yi eleyerek kuraya katıldı.
48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.
Her takım bulunduğu torba dışındaki torbalardan birer takımla eşleşerek 4'erli grup oluşturacak. Kuraya Beşiktaş 1, Başakşehir 3, Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak.
1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio
2. TORBA: PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt
3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR
4. TORBA: AZ Alkmaar, Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros
İLK HAFTA MAÇLARI 19 EYLÜL'DE
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.
Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
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