UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'da oynanan maçta ilk golü Roma'dan Paulo Dybala attı. Dybala, 2011'de Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan Lionel Messi'den sonra bir Avrupa kupası final maçında gol atan ilk Arjantinli futbolcu oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Roma üstünlüğü ile tamamlandı.
Sevilla'nın beraberlik golü ise 55. dakikada Jesus Navas'ın ortasında Mancini'nin kendi kalesine attığı gol ile geldi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.
Mücadelenin yarım saatlik uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.
Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Sevilla, kupayı müzesine götürdü.
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