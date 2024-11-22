UEFA'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

UEFA Kıdemli Hakem Gelişim Müdürü Miguel Solis Vazquez ve UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu Leonid Kaloshin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye'deki hakemlik gelişimi noktasında değerlendirme yapmak için UEFA tarafından görevlendirilen Miguel Solis Vazquez ve Leonid Kaloshin, 20-22 Kasım tarihlerinde TFF'nin Riva'daki tesislerinde hakemliğin farklı paydaşları ile görüşme gerçekleştirdi.