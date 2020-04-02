UEFA'nın merakla beklenen koronavirüs toplantısı dün yapıldı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 55 ülke federasyonu ile görüşen Avrupa futbolunun patronu, bir takım kararlar açıkladı. Ulusal liglerle ilgili net bir sonuç çıkmazken toplantıda bu konunun tartışıldığı ve federasyonların liglerin kaderini değerlendireceği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, UEFA toplantısında konuşulanları masaya yatırmak üzere bugün bir araya gelecek. Alınan kararlar ve lig takvimi toplantının gündemini oluşturacak. Toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.