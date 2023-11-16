Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler: İngiltere, Almanya ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar
Giriş: 16.11.2023 - 21:15 Güncelleme: 16.11.2023 - 21:18
Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler: İngiltere, Almanya ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar.
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Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir