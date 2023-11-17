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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Brest, Bradley Locko için indirime yanaşmıyor! Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor - Galatasaray Haberleri

        Brest, Bradley Locko için indirime yanaşmıyor!

        Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesinin başında yer alan Bradley Locko'da Brest'in inadı kırılamadı. Oyuncunun Fransa U21 Milli Takımı'na seçilmesi sonrasında bonservis beklentisini 10 milyon Euro'nun üzerine şartlayan Fransız ekibi, 13 milyon Euro'nun altına henüz düşmedi. Listesinde birçok oyuncu bulunan sarı-kırmızılılar eş zamanlı operasyon yürütüyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 17.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:19
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        Brest'in Locko inadı sürüyor!
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        Sol bek bölgesindeki kanamaya çare bulmak isteyen Galatasaray'da bu konuda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sacha Boey'un gösterdiği performans sonrasında bek bölgesine de bu tarzda bir scout transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Brest'in genç futbolcusu Bradley Locko için kolları sıvamıştı.

        ANGELINO'DA OPSİYON MADDESİ KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

        Yaklaşık iki hafta önce Brest ile temasa geçen Galatasaray, Fransız ekibinden gelen haber üzerine alternatif planlar da hazırlarken Brest ile dirsek temasında olmaya devam etti. Bir yandan Angelino'nun 20 maçlık opsiyon maddesini kaldırmak için RB Leipzig ile müzakereler yürüten Galatasaraylı yetkililer diğer yandan Brest'in indirime gitmesi için görüşmeler yapıyor.

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        BREST, 13 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

        Geçen yaz devre arasında kiraladığı oyuncunun atladığı seviyeden çok memnun olan Brest, Locko'nun Fransa U21 Milli Takımı'na seçilmesi sonrasında 13 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşmıyor. Galatasaray ise Angelino'nun üç maç oynaması durumunda devreye girecek 6 milyon Euro'luk opsiyonu varken yabancı bir sol beke daha böyle bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

        ALTERNATİF İSİMLER İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

        Brest'in Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferinde yaptığı gibi birkaç yıla yayılmış bonservis bedeli ödeme tekliflerine sıcak bakmaması bu transferi zora sokuyor. Listesinde hem yabancı hem yerli birçok oyuncu bulunan Galatasaray, eş zamanlı olarak birçok oyuncu için görüşmeler yürütüyor.

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