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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu ve maç programı! Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada ve lider mi? - Fenerbahçe Haberleri

        UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 4. hafta dün akşam oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Grupta ilk 3 maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. İşte, söz konusu mücadelenin ardından gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:06
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        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dün akşam oynanan karşılaşmalarla kaldığı yerden devam etti. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda kozlarını paylaştığı Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü. İşte, söz konusu karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...

        2

        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU 4. HAFTA SONUÇLARI

        Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

        Nordsjaelland 1-1 Spartak Trnava

        3

        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Fenerbahçe / 9 Puan

        2- Nordsjaelland / 7 Puan

        3- Ludogorets / 6 Puan

        4- Spartak Trnava / 1 Puan

        4

        FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

        30 Kasım Perşembe

        Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

        14 Aralık Perşembe

        Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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