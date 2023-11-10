UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var ve lider mi?
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 4. hafta dün akşam oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Grupta ilk 3 maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. İşte, söz konusu mücadelenin ardından gruptaki son puan durumu ve temsilcimiz kalan maçlarının programı...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dün akşam oynanan karşılaşmalarla kaldığı yerden devam etti. H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda kozlarını paylaştığı Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü. İşte, söz konusu karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve temsilcimizin kalan maçlarının programı...
UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU 4. HAFTA SONUÇLARI
Ludogorets 2-0 Fenerbahçe
Nordsjaelland 1-1 Spartak Trnava
UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 9 Puan
2- Nordsjaelland / 7 Puan
3- Ludogorets / 6 Puan
4- Spartak Trnava / 1 Puan