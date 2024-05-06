UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Hakem Halil Umut Meler görev yapacak
Halil Umut Meler, Club Brugge ile Fiorentina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek
Giriş: 06.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:21
Süper Lig hakemi Halil Umut Meler, UEFA tarafından Konferans Ligi yarı final rövanş maçına atandı.
Meler, Club Brugge ile Fiorentina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İtalya'da oynanan ilk maçı Fiorentina 3-2 kazanmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ