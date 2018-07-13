UEFA'dan alkol kararı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde stadyumlardaki alkol yasağını kaldırdı.

UEFA güvenlik yönetmeliğinin 36. maddesi güncellendi, bununla beraber Devler Ligi ve Kupa 2'deki maçları stadyumda takip edecek taraftarların alkollü içecek kullanılmasına izin verildi.

ÜLKE KANUNLARI ÖLÇÜSÜNDE SATIŞ

36. maddenin düzeltilmiş halinde şu ifadeler kullanıldı:

"Maç organizatörleri statlarda alkollü içecekleri, ulusal ve yerel kanunların müsaade ettiği ölçülerde satabilir ya da dağıtabilir"

UEFA Yönetim Kurulu'nun aldığı kararın ardından, eğer maçın oynandığı ülkede, statlarda alkol satışına yönelik özel bir yasa yoksa, tüm statlarda alkollü içki satışı yapılabilecek.