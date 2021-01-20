UEFA Yılın 11'i belli oldu

AA

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2020'nin en iyi 11'i, yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı.

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 15. kez seçildi. 3 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.

2020 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Savunma: Joshua Kimmich (Bayern Münih),Sergio Ramos (Real Madrid),Virgil van Dijk (Liverpool),Alphonso Davies (Bayern Münih)

Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool),Kevin de Bruyne (Manchester City)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona),Cristiano Ronaldo (Juventus),Robert Lewandowski (Bayern Münih),Neymar (Paris Saint-Germain).

KADIN FUTBOLUNDA YILIN 11'İ

Bu yıl ilk kez oylamaya sunulan kadın futbolunun en iyi 11'inde ise şu isimler yer aldı:

Kaleci: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Savunma: Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City),Kadeisha Buchanan (Olympique Lyon),Wendie Renard (Olympique Lyon),Magdelena Eriksson (Chelsea)

Orta saha: Kheira Hamraoui (Barcelona),Amandine Henry (Olympique Lyon),Sara Björk Gunnarsdottir (Wolfsburg/Olympique Lyon),Danielle van de Donk (Arsenal)

Forvet: Delphine Cascarino (Olympique Lyon),Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea).