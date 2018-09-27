Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı için heyecan başladı. Ay Yapım imzalı, Ali Bilgin / Deniz Yorulmazer yönetmeni olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 34. bölüm heyecanı Salı günü yaşandı. Merve ile Kerim'in aşk savaşı izleyenleri ekrana bağladı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve ve Kerim’in aşk savaşı başladı. Merve ve Kerim nasıl tanıştılar? Aralarında neler oldu? Nasıl yandı, hala sönmeyen bu ateş? Peki şimdi ne olacak? Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Serhan katil mi? Fakat işin içinde başka bir iş var. Oya, kimi öldürdü? 2000 yılındaki partide neler neler oldu? Pelin de Merve de bunu saklamak zorunda. Fakat Emre buradayken işleri çok zor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı başrollerini ise Başrollerini’ Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tansu Biçer, Ushan Çakır, Duygu Sarışın, Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler ve Daha Büyükleri 2 Ekim Salı 20.00’de Star’ da.

Yeni sezonda dizinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncular, Osman Sonant ve Ushan Çakır’ın da yer aldığı afiş; büyük merak uyandırdı. El Turco lakaplı Et imparatoru Kerim Adil Sağlam ve zengin armatör Emre Çelen’in Sarmaşık’a gelişleriyle ortalık daha da karışacak. Geçmişten gelen karanlık sırlara ve söylenen yalanlara yenileri eklenirken aralarındaki bitmek bilmez rekabet daha da kızışacak.

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