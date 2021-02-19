Uganda'da 6 Sudanlı mülteci çocuk el yapımı bombanın patlaması sonucu öldü

Uganda'nın kuzey bölgesi polis sözcüsü Josephine Angucia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Magi mülteci kampına bırakılmış bir el yapımı bombanın patladığını belirtti.
Angucia, patlamada 6 mülteci çocuğun hayatını kaybettiğini, yaralanan diğer 5 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Patlamanın yaşandığı kampta, iç savaştan kaçan Sudanlı mültecilerin kaldığı ifade edildi.
İnfilak eden bombanın, kendilerini Tanrının Direniş Ordusu olarak tanımlayan isyancı gruba ait olabileceği bildirildi.
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