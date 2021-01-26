Uganda'da muhalif lideri ev hapsinde tutan güvenlik güçleri geri çekildi

AA

Kyagulanyi'nin avukatlarından George Musisi, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin evin etrafından çekildiğini ancak daha sonraki süreçte ne olacağını zamanın göstereceğini kaydetti.

Bu arada sosyal medyadan paylaşım yapan Kyagulanyi ise güvenlik güçlerinin geri çekilmesine rağmen polis helikopterinin evinin etrafında uçuş yaptığını aktardı.

- Muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Kyagulanyi, seçimde hile yapıldığını öne sürerek, sonuçları kabul etmediklerini belirtmiş ve halkı sokağa davet etmişti.

1986'da iktidarı ele geçiren Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri de kazanmıştı.