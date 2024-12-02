Uğur Aslan, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğuydu.

Uğur Aslan, "Biz Sema (Egenekon) ile yokluk anında da birlikteydik, kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz sağlık konularında da beraberdik. Cefasını çektik, sefasını da birlikte sürüyoruz. Biz birbirimize tutuna tutuna geldik" dedi.

Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon

Uğur Aslan; "Hayattaki en büyük yaram annem ve babamın, geldiğim yeri görememeleri... Görmelerini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Parayı bulunca bir anda kendinizi delice bir şeyler alırken buluyorsunuz. Sonra bir dönüp baktığımda kendime, 'Ben bunları niye aldım?' diye kendime sormuştum" açıklamasını yaptı.